Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Урманов подробно объяснил, почему он за идею Норвегии поднять возрастной ценз

Алексей Урманов подробно объяснил, почему он за идею Норвегии поднять возрастной ценз
Комментарии

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Иначе как мы представляем себе спорт среди взрослых (а именно так называют высшую ступень в ISU) — как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые ещё даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?

Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением. Большой спорт не должен заканчиваться в 18 лет — нам же интересно смотреть за долгой карьерой спортсменов. Поправки в правила как раз об этом. Никто не следил бы за биатлоном, если бы Бьорндален выступил два сезона и сказал, что устал. Это неинтересно. Нам было интересно наблюдать за тем, как он выигрывал медали на нескольких Олимпиадах, как порой проваливался. Это была история про взлёты и падения. Поэтому я горячо поддерживаю инициативу норвежцев в фигурном катании.

Отдельно поясню ещё один момент. Я не считаю подобные нововведения борьбой с доминацией России. На мой взгляд, это не так. У нас ведь есть та же Туктамышева. Ей скоро исполнится 25 лет. И разве она неконкурентоспособна на мировом уровне? Очень даже. Много в мире фигуристок, которые её могут обойти? Среди иностранных? Единицы! И то в удачный для них день», — цитируют Урманова «Известия».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021