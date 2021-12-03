Алексей Урманов подробно объяснил, почему он за идею Норвегии поднять возрастной ценз

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Иначе как мы представляем себе спорт среди взрослых (а именно так называют высшую ступень в ISU) — как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые ещё даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?

Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением. Большой спорт не должен заканчиваться в 18 лет — нам же интересно смотреть за долгой карьерой спортсменов. Поправки в правила как раз об этом. Никто не следил бы за биатлоном, если бы Бьорндален выступил два сезона и сказал, что устал. Это неинтересно. Нам было интересно наблюдать за тем, как он выигрывал медали на нескольких Олимпиадах, как порой проваливался. Это была история про взлёты и падения. Поэтому я горячо поддерживаю инициативу норвежцев в фигурном катании.

Отдельно поясню ещё один момент. Я не считаю подобные нововведения борьбой с доминацией России. На мой взгляд, это не так. У нас ведь есть та же Туктамышева. Ей скоро исполнится 25 лет. И разве она неконкурентоспособна на мировом уровне? Очень даже. Много в мире фигуристок, которые её могут обойти? Среди иностранных? Единицы! И то в удачный для них день», — цитируют Урманова «Известия».

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