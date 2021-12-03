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Сёстры Аверины назвали двух фавориток Олимпиады-2022 в женском одиночном катании

Сёстры Аверины назвали двух фавориток Олимпиады-2022 в женском одиночном катании
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о фаворитках зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в женском одиночном катании.

«Камила Валиева и Аня Щербакова», — приводит слова обеих спортсменок «РИА Новости Спорт».

«Конечно, все достойны, сложно выбрать тех, кто поедет на Олимпиаду. Есть же ещё Саша Трусова, Майя Хромых, жалко, что Даша Усачёва получила травму недавно.

И, конечно, Туктамышева, к которой большое уважение. Она катается по-другому, у неё взрослое, женственное катание. Чувствуется, как «малышки» больше побаиваются, соревнуются, а Лиза выходит и кайфует даже от себя», — добавила Арина.

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