Боброва: кроме Коляды, нет фигуриста, которого можно ставить в командный турнир

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о нынешнем состоянии мужчин-одиночек, которые претендуют на попадание на Олимпийские игры в Пекине.



«Я согласна, что, кроме Коляды, нет фигуриста, которого можно ставить в командный турнир. Это и баллы показывают, и результаты показывают. Всё-таки единственный мальчик в финале. Проход в финал даёт преимущество и во второй оценке в том числе на международной арене. Это всё равно толчок к топу, куда мы стремимся. А сейчас есть шестёрка и все-все-все.



Я привыкла верить в лучшее. До последнего буду надеяться, что может быть, у Коляды на Олимпиаде будет прокат жизни. При чистых прокатах он может обыграть японцев и американцев. Причём напомню, что как раз на Олимпиаде за командный турнир наша федерация ой как хорошо будет общаться»,— сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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