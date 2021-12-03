Авербух — Денковой: ты очень красивая женщина и сумела сохранить утончённую скромность

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения двукратную чемпионку мира, болгарскую фигуристку Албену Денкову. Сегодня, 3 декабря, ей исполняется 47 лет.

«Сегодня празднует свой день рождения Албена Денкова! Албеша, мы знаем друг друга тысячу лет. Помню, когда впервые увидел тебя на Кубке Дружбы в Днепропетровске, где ты представляла Болгарию (как нереалистично, странно и чудовищно обидно сейчас звучат слова о Кубке Дружбы в Днепропетровске, где мы все вместе). С 2004-го мы начали совместную работу, и я счастлив, что наш творческий путь продолжается по сегодняшний день, и убеждён, что впереди у нас будет ещё много новых, незабываемых проектов!

Ты очень красивая женщина и, обладая необъятным артистическим талантом, будучи потрясающей спортсменкой, единственной в истории своей страны чемпионкой мира по фигурному катанию, достигшей небывалых высот, ты сумела сохранить в себе утончённую скромность, которой я неустанно продолжаю восхищаться все эти годы.

Спасибо тебе за огромную поддержку в «Ледниковом периоде», вот уже два года мы вместе создаём новые образы для наших участников, и нашу совместную работу над эфирами телепроекта я нахожу по-настоящему органичной. Албена, крепкого здоровья тебе и твоей прекрасной семье, больше радостных мгновений в твой каждый новый день и бескрайней красоты вокруг. Счастья!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

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