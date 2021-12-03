Губерниев: Загитова стоит в ролике такая и сякая, сразу видно — техникой речи занимается

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил эстетику в современном фигурном катании, упомянув видео олимпийской чемпионки Алины Загитовой в купальнике.
«Разговоры о том, что сейчас нет эстетики, в пользу бедных. Мне кажется, эстетика в фигурном катании есть. Мы наблюдаем взросление, когда из царевны превращаются в цариц, императриц. Вот сейчас все обсуждают, как Загитова великолепно выступила на съёмке где-то на юге. Она стоит такая и сякая. И сразу видно: человек занимается техникой речи. И как Алина прибавляет ещё и в качестве телевизионной ведущей. Эстетику каждый выбирает сам», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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