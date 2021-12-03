Фигуристка Гулякова поддержала предложение повысить возрастной ценз

Российская фигуристка Анастасия Гулякова поддержала предложение норвежской федерации фигурного катания о повышении возрастного ценза. Норвежцы предлагали повысить его с 15 до 17 лет.



«Я думаю, это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 год рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им всё легче даётся», — сказала Гулякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Островской.



Отметим, что в России в целом негативно отнеслись к предложению повысить возрастной ценз. Если бы эти ограничения действовали уже сейчас, российская фигуристка Камила Валиева не смогла бы выступить на Олимпиаде 2022 года.