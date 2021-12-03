«Лечение сейчас — просто покой». Дарья Усачёва — о травме на Гран-при Японии

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о серьёзной травме, которую получила на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии.

«Разминала прыжки и почувствовала боль. Упала, пыталась встать. Был, наверное, травматический шок. Как-то доехала до борта. Меня осмотрели и приняли решение сниматься. Травма точно произошла во время отрыва от льда, поэтому я раскрылась раньше времени и упала. В больницу меня повезли на скорой, со мной был наш врач Филипп Шветский и переводчик с японского.

Меня не смогли отправить раньше времени в Россию, потому что билеты были куплены заранее и у меня был билет вместе со всеми после показательных. Наверное, даже к лучшему, потому что перелёт в первые дни был бы более болезненным. А так боль немного утихла, и перелёт прошёл спокойнее для меня и всех остальных.

В первые дни после травмы я «съедала» себя. Очень обидно было за всё и что лишилась возможности попасть в финал Гран-при.

Лечение сейчас — просто покой. Осталось недели две. Сейчас почти половина восстановительного срока прошла. Потом будет ещё обследование. Насколько затянется это всё, никто не может сказать, реакция организма непредсказуема. Надеюсь на лучшее, надеюсь, всё будет хорошо. Утверждать пока не могу, но хочу выйти на соревнования в этом сезоне и сделаю всё возможное для этого. Не знаю, как поведёт себя мой организм, но огромное желание есть», — приводит слова Усачёвой «Матч ТВ».