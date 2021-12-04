«Жизнь доконала». Алёна Косторная объяснила, почему начала набивать татуировки

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, почему начала набивать татуировки.
Ургант: Говорят, что Алёна стала потихонечку забиваться татухами. Имеет право, она взрослый человек, принимает решения. Расскажи, что вдруг произошло такое, что ты, милочка, как говорится, легла под иглу?
Косторная: Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь – и не остановишься. Ну, всё, это кошмар.
Ургант: А как же тренерский штаб? Понимаю, что не могут сказать «нет», потому что нет такого закона. Но могут попросить написать красиво «Этери», «Спасибо Даниилу Марковичу».
Косторная: Наверное, я пока не достигла такого уровня, чтобы писать такое. Потому что фигурное катание пройдёт, а это на всю жизнь. Они мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя.
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