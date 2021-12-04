Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Жизнь доконала». Алёна Косторная объяснила, почему начала набивать татуировки

«Жизнь доконала». Алёна Косторная объяснила, почему начала набивать татуировки
Комментарии

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, почему начала набивать татуировки.

Ургант: Говорят, что Алёна стала потихонечку забиваться татухами. Имеет право, она взрослый человек, принимает решения. Расскажи, что вдруг произошло такое, что ты, милочка, как говорится, легла под иглу?

Косторная: Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь – и не остановишься. Ну, всё, это кошмар.

Ургант: А как же тренерский штаб? Понимаю, что не могут сказать «нет», потому что нет такого закона. Но могут попросить написать красиво «Этери», «Спасибо Даниилу Марковичу».

Косторная: Наверное, я пока не достигла такого уровня, чтобы писать такое. Потому что фигурное катание пройдёт, а это на всю жизнь. Они мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя.

«Я хочу быть новой». Фигуристка Косторная экспериментирует с внешностью «Я хочу быть новой». Фигуристка Косторная экспериментирует с внешностью
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021