Алёна Косторная показала татуировку на шоу «Вечерний Ургант». Фото

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная на шоу «Вечерний Ургант» показала одну из своих татуировок.
Ранее Косторная рассказала, почему начала набивать татуировки: «Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь – и не остановишься. Ну, всё, это кошмар».
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.
Перед сезоном-2020/2021 Алёна со скандалом ушла в академию Евгения Плющенко, но сразу после финала Кубка России, не сумев отобраться на чемпионат мира – 2021, вернулась в группу Этери Тутберидзе. Обязательным условием возвращения стало восстановление тройного акселя.
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