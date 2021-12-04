Ирина Слуцкая рассказала, за что платят родители, отдающие детей на фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, за что приходится платить родителям, которые отдают детей на фигурное катание.

«Сколько сегодня стоит победа в фигурном катании? Часто слышу от родителей, которые хотят отдать своих детей в спорт, что фигурное катание — это очень дорого. Да, наш вид спорта стал недешёвым. Тем не менее, фигурное катание дешевле, чем теннис или хоккей. Рассказываю, как обстоят дела на самом деле.



Сегодня детские школы фигурного катания бывают муниципальными и частными. Конечно же, частные школы априори бесплатными быть не могут. Но даже в муниципальной школе иной раз приходится доплачивать тренеру. Что вы получите в муниципальной школе совершенно бесплатно? Групповые тренировки на льду, ОФП в спортивном зале, СФП, занятия по хореографии.

За что родители платят: растяжки, танцы, актёрское мастерство, коньки (если ваш ребёнок в сборной, то коньки вам будут регулярно выдавать бесплатно), костюмы для тренировок и для соревнований, постановка программ, детские соревнования (они сейчас платные, стоимость варьируется от 3500 и до…), индивидуальные подкатки с тренером при необходимости.

В некоторых муниципальных школах всё равно приходится доплачивать тренеру. По каждому вышеперечисленному пункту можно потратить совершенно разную сумму. Поэтому, уважаемые родители, всё на ваше усмотрение», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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