«Переживают, что наши девочки улетят в космос». Жулин – о призыве поднять возрастной ценз

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.
«Мировое фигурное катание в последнее время сильно сдало свои позиции — в ISU очень переживают по поводу того, что наши девочки улетают в космос, доминируют. Они видят, что надо что-то предпринимать, отсюда и идут эти истории с возрастным цензом и сокращением количества критериев компонентов. Они пытаются любыми средствами что-то придумать, поменять что-то в системе, чтобы бороться с нашим женским фигурным катанием.
Там же есть математики, они, вероятно, и посчитали, что сокращение компонентных критериев приведёт к усреднению баллов. Вот давайте представим, например, что Камила Валиева получает за свои вращения и выдающиеся прыжки на огромной высоте плюс пять, а её соперницы — плюс один или два. При нынешней системе она сразу одной этой оценкой выигрывает себе космическое преимущество и набирает впоследствии свои рекордные баллы. А если за компоненты будут ставить максимум три балла, глядишь, соперницам дадут один или два, и преимущество будет уже не таким серьёзным. Поэтому это всё делается для усреднения результатов.
Если это все продолжится в таком темпе, может, следующим их шагом будет запретить имена Камила, Лиза, Аня и Саша? Мы живём в мире абсурда, так что нельзя исключать никакие варианты. Но это, конечно, ирония», — приводит слова Жулина Sport24.
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