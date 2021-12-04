«К такому меня жизнь не готовила». Загитова смешно отреагировала на столкновение в хоккее

Российская фигуристка Алина Загитова смешно отреагировала на неожиданное столкновение хоккеистов у борта площадки.
«Хоккей – это, конечно, супержёсткий спорт. К такому меня жизнь не готовила», — прокомментировала свою реакцию Алина.
Напомним, Загитова находится в Дубае (ОАЭ), где присутствовала на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Авангард» и «Ак Барс» провели встречу в Дубае, на стадионе «Кока-Кола-Арена» в рамках KHL World Games. Перед матчем Загитова вышла на лёд с маскотом клуба из Республики Татарстан.
Фото: https://instagram.com/azagitova?utm_medium=copy_link
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.
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