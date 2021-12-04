«К такому меня жизнь не готовила». Загитова смешно отреагировала на столкновение в хоккее

Российская фигуристка Алина Загитова смешно отреагировала на неожиданное столкновение хоккеистов у борта площадки.

«Хоккей – это, конечно, супержёсткий спорт. К такому меня жизнь не готовила», — прокомментировала свою реакцию Алина.

Напомним, Загитова находится в Дубае (ОАЭ), где присутствовала на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Авангард» и «Ак Барс» провели встречу в Дубае, на стадионе «Кока-Кола-Арена» в рамках KHL World Games. Перед матчем Загитова вышла на лёд с маскотом клуба из Республики Татарстан.

Фото: https://instagram.com/azagitova?utm_medium=copy_link

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!