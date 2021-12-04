Загитова — о Дубае: город масштаба и безграничных небоскрёбов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о поездке в Дубай, где она выступит в ледовом шоу «Спящая красавица».

«Спорт открыл мне так много возможностей. Одна из них — это путешествия. Так много стран удалось посетить, я уже сбилась со счёта.



Мне очень нравится погружаться в другую культуру, замечать то, какие по-разному прекрасные бывают люди других стран, даже чувствовать, как энергетически иначе заряжены города!



Москва — всегда куда-то торопится, время в ней летит стремительно. Моргнула — и день закончился. Приходится во всём двигаться на высоких скоростях.



Дубай — другой по ритму город. Деловитый, но неторопливый. Удалось тут и немного отдохнуть, и поработать, и посмотреть на хоккей, и… погреться. Виды тут конечно — захватывающие. Город масштаба и безграничных небоскрёбов», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».