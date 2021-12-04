Алина Загитова отреагировала на идею Норвегии поднять возрастной ценз
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет. Загитова не считает эту идею правильной.
«У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхёнчхане я выиграла в 15 лет, чемпионат мира начала выигрывать в 14. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший», — приводит слова Загитовой «РИА Новости».
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она участвует в ледовых шоу, ведёт телепроект «Ледниковый период» и получает высшее образование.
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