Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова отреагировала на идею Норвегии поднять возрастной ценз

Алина Загитова отреагировала на идею Норвегии поднять возрастной ценз
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет. Загитова не считает эту идею правильной.

«У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхёнчхане я выиграла в 15 лет, чемпионат мира начала выигрывать в 14. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший», — приводит слова Загитовой «РИА Новости».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она участвует в ледовых шоу, ведёт телепроект «Ледниковый период» и получает высшее образование.

Новость по теме
Алексей Урманов подробно объяснил, почему он за идею Норвегии поднять возрастной ценз
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021