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Татьяна Навка: как только в России появляется что-то новое, это сразу пытаются задушить

Татьяна Навка: как только в России появляется что-то новое, это сразу пытаются задушить
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет. Навка считает, что эта идея объясняется желанием задушить Россию.

«Как только в России появляется что-то новое, чего нигде нет, это сразу пытаются в моменте прикрыть, задушить, отменить. Считаю, что 14 лет — это рановато. Но если девочка готова в 16 лет выступать на Олимпийских играх, то зачем отбирать у ребёнка шанс? Да, это ещё ребенок. Но, честно, 18 лет — ещё тоже ребёнок. Раньше таких цензов не было. Не считаю, что можно отбирать у ребёнка олимпийскую медаль», — приводит слова Навки «РИА Новости».

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