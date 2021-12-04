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Татьяна Тарасова: о противостоянии Плющенко и Тутберидзе смешно даже говорить

Татьяна Тарасова: о противостоянии Плющенко и Тутберидзе смешно даже говорить
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко, который тренирует детей в своей академии.

«Молодец, сейчас смотрю, у него маленькие дети хорошие. Будет работать – будут у него результаты. Постепенно, не то, что сразу взять. О противостоянии Плющенко и Тутберидзе смешно даже говорить. Этери – выдающийся тренер, Женя – начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чём говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают – здесь решают работа, действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат. Ему ничего не мешает, нужно время», — сказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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