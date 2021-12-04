«Победит команда Тутберидзе». Навка — об Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победителе олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине. Она уверена, что выиграет команда Этери Тутберидзе, в группе которой сильнейшие одиночницы и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«В Пекине будем болеть за наших ребят и в одиночном катании, и в парном, и в танцах. Здоровья всем хочется пожелать. Это только кажется, что у нас красивый вид спорта. Но он очень опасный и психологически нервный. Болеем за всех и надеемся, что победим. И мужчинам желаем хоты бы в тройке быть. Победит сильнейший в Пекине. Победит команда Тутберидзе в любом случае, я думаю», — приводит слова Навки «РИА Новости».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.