Тарасова высказалась о том, что у неё нет дополнительной пенсии за спортивные заслуги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии.

«Пенсия у меня как у всех. Я не знаю, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами. Мы же тоже их воспитывали. И нас не так много, этих тренеров. Мы тоже на пальцах одной руки все считаные.

Из-за этого я вынуждена работать? Нет. Просто невозможно не работать.

Заначка? Мы жили большой, широкой, прекрасной семьёй. Сейчас я одна. Конечно, что-то есть. Нельзя сказать, что я могу купить самолёт или виллу в Италии», — сказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Также на шоу Тарасова высказалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко, который тренирует детей в своей академии.