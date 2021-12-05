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Яна Рудковская: я в шоке от слов Тарасовой

Яна Рудковская: я в шоке от слов Тарасовой
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Известный продюсер, жена тренера и экс-фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

Накануне Тарасова заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её словам, продюсер решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, в шоке от её слов. Я отказываюсь это комментировать», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Но затем обе фигуристки вернулись в группу Этери Тутберидзе.

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