«Обоюдное решение». Рудковская — об уходе Трусовой от Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская, жена тренера Евгения Плющенко, рассказала, как прекратилось сотрудничество фигуристки Александры Трусовой и «Ангелов Плющенко».

«Если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, её брали только в коллаборации с Евгением.

Арутюнян? Я не буду говорить. Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую. Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с её родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откататься. Она — суперталантливая и очень трудолюбивая девочка, которая живёт только фигурным катанием. Я знаю единственного такого человека на этой планете среди фигуристов — это наш любимый Юдзуру Ханю», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».