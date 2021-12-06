Бутырская: Плющенко вкусил кайф тренерской работы и не останавливается

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская оценила перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в качестве тренера.
«Женя серьёзно занялся тренерской работой в прошлом году, когда к нему пришли Александра Трусова и другие девочки. Он вкусил кайф тренерской работы, когда есть возможность заниматься ей ради результата. Потому что шикарный материал, и он, это распробовав, сейчас не останавливается. Дайте ему шансы и возможности. До этого существовала школа, но Евгений не особо участвовал в этом процессе. Но почему он не может стать хорошим тренером? Кто сказал? У него есть все данные. Его воспитывал Алексей Мишин — вообще один из лучших тренеров России. И у Плющенко такой багаж спортсмена, багаж воспитания у такого великого тренера.
В три секунды тренером не становятся. Надо так же, как, наверное, и в спортивной карьере, расти постепенно. Я не вижу у Евгения препятствий к тому, чтобы стать хорошим тренером», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».
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