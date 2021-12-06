Татьяна Тарасова рассказала о проблемах с алкоголем у Алексея Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как у её ученика, олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина были проблемы с употреблением спиртных напитков.

«Лёша выпивал, не закусывал. Я искала не слова, а действия. Когда он занят работой, он совершенно другой. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок, это ерунда. В итоге он не перешёл предел. Алкоголические наклонности в нём умерли.

Он мой товарищ, я его очень люблю. Я наблюдаю за тем, как он живёт. Какой он с Таней (Тотьмяниной. — Прим. «Чемпионата») и детьми, как он берётся за разную работу. Талантливый мужик, себя развивает, я горжусь им», — сказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

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