Татьяна Тарасова о Марате Башарове: руки ему не подам. Грязные и подлые поступки не прощаю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об актёре Марате Башарове, который был участником одного из сезонов телепроекта «Ледниковый период». Напомним, Тарасова публично осудила Башарова, когда стало известно, что он избил свою жену Екатерину Архарову.

«Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать.

Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», — сказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

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