Яна Рудковская: Плющенко заступился за Тарасову, когда команда Тутберидзе унизила её

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как её муж заступился за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, когда та оказалась под огнём критики со стороны команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна её резкая смена курса. Два года назад за неё заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила её в комментариях в «инстаграме» Team Tutberidze. Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы (имеется в виду реакция на комментарий об Алине Загитовой. — Прим. «Чемпионата»).

Говорить, что я испортила что-то своему мужу… Ему невозможно что-то испортить. У него прекрасные результаты с юниорками. Я по-прежнему считаю, что приход Алёны и Саши (Косторной и Трусовой. — Прим. «Чемпионата») был нашей стратегической ошибкой. Так же, как и разделение между ними льда и тренеров. Косторную Евгений почти не тренировал», — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».

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