«Нельзя так с Этери!» Лис — о финансовых потерях Тутберидзе из-за отмены финала Гран-при

Американский журналист Дэвид Лис подсчитал финансовые потери тренера Этери Тутберидзе в связи с отменой финала Гран-при в Осаке.
«Этери потеряла 40% из $ 25 тыс. за победу Валиевой, 25% из $ 18 тыс. на Щербаковой, 40% из 18 тыс. для Тарасовой и Морозова. 40% от небольшой суммы за четвёртое и шестое места. А добавьте сюда юниорок. Нельзя так с Этери!
В такие моменты я думаю о пальто Louis Vuitton, которое она могла надеть на Олимпиаде. А подарки на Рождество для Дианы Дэвис? И я говорю не только о её будущей олимпийской медали. Это ужасно. Этери так упорно трудится. Если бы не коронавирус, её фигуристки заняли бы весь пьедестал на чемпионате мира. А теперь появился этот новый штамм», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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