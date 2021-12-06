Евгения Медведева показала фото с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с российским тиктокером Даней Милохиным. Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».
Сегодня, 6 декабря, Милохину исполнилось 20 лет.
«С днём рождения, Даниил!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, регулярными судьями являются Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое меняются на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну за технику, вторую за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.
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