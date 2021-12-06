Американский тренер — о введении возрастного ценза: по-спортивному это неправильно

Американский тренер Павел Фильченков, который работает с фигуристкой Грейси Голд, рассказал о своём отношении к инициативе повысить возрастной ценз в фигурном катании. Ранее норвежская федерация фигурного катания предложила повысить ценз с 15 до 17 лет.



Фильченков на примере россиянки Камилы Валиевой объяснил, почему выступает против таких идей.



«Хоть она ещё и совсем юна, уже сейчас она не катается как маленький ребёнок. Старается показывать себя сформированной взрослой женщиной.



Повышение возрастного ценза? Единого мнения в США нет. Скажу только за себя: мне кажется, ребёнок может быть по возрасту ещё очень маленький, 14-15 лет, но его манера катания и презентации будет смотреться не по годам. Та же Валиева — на неё смотришь и думаешь, будто она намного старше. Поэтому сложно говорить о взрослом и женском катании, зрелом и незрелом. Как по мне, тут разговор должен идти не о возрасте, а о мастерстве презентации.



Нужны ли искусственные барьеры? Я смысла в этом не вижу, по-спортивному это неправильно. Единственное, хочется, чтобы фигуристы пусть рано начинали карьеру, но и продолжали выступать как можно дольше», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».

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