Американский тренер — о введении возрастного ценза: по-спортивному это неправильно

Американский тренер Павел Фильченков, который работает с фигуристкой Грейси Голд, рассказал о своём отношении к инициативе повысить возрастной ценз в фигурном катании. Ранее норвежская федерация фигурного катания предложила повысить ценз с 15 до 17 лет.
Фильченков на примере россиянки Камилы Валиевой объяснил, почему выступает против таких идей.
«Хоть она ещё и совсем юна, уже сейчас она не катается как маленький ребёнок. Старается показывать себя сформированной взрослой женщиной.
Повышение возрастного ценза? Единого мнения в США нет. Скажу только за себя: мне кажется, ребёнок может быть по возрасту ещё очень маленький, 14-15 лет, но его манера катания и презентации будет смотреться не по годам. Та же Валиева — на неё смотришь и думаешь, будто она намного старше. Поэтому сложно говорить о взрослом и женском катании, зрелом и незрелом. Как по мне, тут разговор должен идти не о возрасте, а о мастерстве презентации.
Нужны ли искусственные барьеры? Я смысла в этом не вижу, по-спортивному это неправильно. Единственное, хочется, чтобы фигуристы пусть рано начинали карьеру, но и продолжали выступать как можно дольше», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».
- 6 декабря 2021
-
12:15
-
11:54
-
11:51
-
11:31
-
11:31
-
11:02
-
10:44
-
09:03
-
07:39
-
07:33
-
00:46
- 5 декабря 2021
-
19:52
-
18:24
-
12:27
-
00:53
- 4 декабря 2021
-
23:50
-
23:33
-
22:45
-
22:32
-
18:13
-
12:56
-
12:56
-
12:26
-
12:03
-
11:48
-
09:55
-
00:58
-
00:45
-
00:36
-
00:30
- 3 декабря 2021
-
22:25
-
22:10
-
20:28
-
17:15
-
14:28