Евгения Медведева снялась в клипе Дани Милохина и Николая Баскова

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева снялась в клипе тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова. Премьера клипа состоялась сегодня, 6 декабря.

Фото: скриншот клипа «дико влюблены»

Напомним, Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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