Евгения Медведева снялась в клипе Дани Милохина и Николая Баскова

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева снялась в клипе тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова. Премьера клипа состоялась сегодня, 6 декабря.
Фото: скриншот клипа «дико влюблены»
Напомним, Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».
Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 декабря 2021
-
13:01
-
12:50
-
12:15
-
11:54
-
11:51
-
11:31
-
11:31
-
11:02
-
10:44
-
09:03
-
07:39
-
07:33
-
00:46
- 5 декабря 2021
-
19:52
-
18:24
-
12:27
-
00:53
- 4 декабря 2021
-
23:50
-
23:33
-
22:45
-
22:32
-
18:13
-
12:56
-
12:56
-
12:26
-
12:03
-
11:48
-
09:55
-
00:58
-
00:45
-
00:36
-
00:30
- 3 декабря 2021
-
22:25
-
22:10
-
20:28