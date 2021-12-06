Лайшев — о словах Рудковской про Тутберидзе: дешёвая и мелкая зависть
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о недавнем комментарии продюсера Яны Рудковской, являющейся супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером.
«Это просто дешёвая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про неё. Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», — цитирует Лайшева Sport24.
Ранее Рудковская также раскритиковала Татьяну Тарасову.
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