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Лайшев — о словах Рудковской про Тутберидзе: дешёвая и мелкая зависть

Лайшев — о словах Рудковской про Тутберидзе: дешёвая и мелкая зависть
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о недавнем комментарии продюсера Яны Рудковской, являющейся супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером.

«Это просто дешёвая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про неё. Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», — цитирует Лайшева Sport24.

Ранее Рудковская также раскритиковала Татьяну Тарасову.

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