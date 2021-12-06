Дилан Москович назвал любимую российскую фигуристку

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович признался, что россиянка Камила Валиева является его любимой фигуристкой.

«Мне очень понравилась Камила в Сочи! Её короткая программа мне нравится больше произвольной. У неё нет слабых мест, и я вижу, что она ещё может расти и прогрессировать. Моя любимая фигуристка в женском турнире», — приводит слова Московича Inoprosport.

На этапе Гран-при в Сочи Камила Валиева побила все три мировых рекорда: в короткой программе, в произвольной и по сумме двух прокатов. С баллами, полученными за произвольный прокат (185,29), Камила выиграла бы произвольную программу на российском этапе Гран-при и в соревнованиях мужчин.

Напомним, лучшим в произвольной программе стал Михаил Коляда, набравший 180,16 балла (из них 92,52 за технику). Валиева только за технику получила 109,02 балла.

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