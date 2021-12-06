Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

18-летняя итальянская фигуристка вместе с женихом погибла в автокатастрофе

18-летняя итальянская фигуристка вместе с женихом погибла в автокатастрофе
Комментарии

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, трагедия произошла вечером субботы, 4 декабря в окрестностях Сан-Марино. Автомобиль Fiat 500, в котором находились Маттиуццо и её парень Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. Маттиуццо и Воланти погибли мгновенно. Пара была обручена. Водитель Volkswagen получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Маттиуццо – уроженка Милана, позднее она переехала в Сан-Марино. В 2019 году Элли в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии. Отмечается, что девушка всерьёз увлекалась автомобилями.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021