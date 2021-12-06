Хореограф Тутберидзе: мы устали от скандалов, но Яне Рудковской надо подлить масла в огонь

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о конфликте между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской.

Ранее Тарасова заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её словам, продюсер решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки. Рудковская в ответ заявила, что её муж заступился за Тарасову, когда команда Тутберидзе её унизила.

«Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз. Она выражается редко, но метко. Татьяна Анатольевна же не просто так выразилась по этому поводу. Давайте посудим: кто нападает на Яну Рудковскую и на Евгения Плющенко? Уже давным-давно никто и слова не говорит, все затихли, потому что мы устали от всех этих скандалов, склок и передёргиваний фактов. Но при этом Яне Рудковской всё равно надо что-то сказать и подлить масла в огонь.

Я считаю, что Татьяна Анатольевна обоснованно ответила. Её слова поддерживаю на все сто процентов. Зачем опять устраивать эту грызню? Неужели мы не можем без этого жить? Почему мы, как коллеги, не можем уважать друг друга? Я не имею в виду Яну Рудковскую — она нам не коллега. Наш коллега — это Евгений Плющенко. Так сколько можно подливать масла и начинать эту никому не нужную войнушку? Команде Тутберидзе это не надо, она пашет себе и пашет», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

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