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Рудковская – Тарасовой: если я – никто, то пусть не трогает моего ребёнка

Рудковская – Тарасовой: если я – никто, то пусть не трогает моего ребёнка
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, эмоционально отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова сказала: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?».

«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я – никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребёнка. Рейтинги мы её подняли, надеюсь, её цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чём я, и до неё это когда-нибудь дойдёт. Ну, а у Сани после этих предсказаний ещё больше будет стимула в спорте», — написала Рудковская в «сториз» своего «инстаграма».

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