«Смешно». Роднина отреагировала на слова Рудковской о Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на высказывание музыкального продюсера, супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской об Этери Тутберидзе.

Ранее Рудковская заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером. «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — сказала продюсер.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Ещё есть высказывания в стиле шедеврально… Смешно», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

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