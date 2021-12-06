В Москве началось строительство комплекса Академии Евгения Плющенко

В Москве началось строительство спортивного учебно-тренировочного комплекса для Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», сообщает пресс-служба Правительства столицы по вопросам градостроительной политики.

«Двухэтажное здание возводится на Востряковском шоссе. Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году», — приводит слова заместителя мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва портал Стройкомплекса Москвы.

В составе учебно-тренировочного комплекса обустроят две ледовые площадки, тренажёрные залы, хореографический зал для тренировок.

«Кроме того, в здании Академии оборудуют комнату отдыха, массажные кабинеты и медпункт, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Запланировано открытие спортивного магазина и музея», – добавил Бочкарёв.

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