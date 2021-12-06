Евгений Плющенко – о фотографии с сыном: с моим ньюсмейкером!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое фото с сыном Александром.

«С моим ньюсмейкером! Нам ли быть в печали, Саня!» — прокомментировал снимок Плющенко-старший.

Публикация доступна в «инстаграме» Евгения Плющенко.

На высказывание ответила супруга Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская. «С такими родителями? Шутишь?» — написала Рудковская в комментариях. Также на фото отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, оставив эмодзи «огонь», и футболистка Надежда Карпова. «Лучшие», — написала она.

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