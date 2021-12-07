Александр Жулин написал автобиографию

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин сообщил о скором выходе автобиографии.

«Друзья, у меня отличная новость. В январе выходит моя первая, очень долгожданная книга. Автобиография. Я впервые решился предельно откровенно рассказать вам о своей жизни и карьере. И, конечно, о любви.

Книга выходит в двух оформлениях, мы так и не смогли определиться, какое лучше. Содержание в этих двух книгах одинаковое, разница лишь в оформлении. Буду ждать ваших отзывов. Надеюсь, вам понравится, писал от души», — написал Жулин в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Жулина.

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