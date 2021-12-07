Светлана Журова отреагировала на слова Татьяны Тарасовой о восьмилетнем Саше Плющенко

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о восьмилетнем Саше Плющенко, сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в Плющенко-младшем.

«Я не буду обсуждать Татьяну Анатольевну — она действительно имеет право на своё мнение. Каждый эксперт имеет. Выскажу свою точку зрения на этот счёт. Считаю, что детям до определённого возраста вообще нельзя говорить, перспективные они или бесперспективные. От слова «совсем». Если вы хотите, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они занимались спортом, если ребёнку в семь лет скажут, что он бесперспективный, — это неправильно. Пусть он занимается, пусть получает удовольствие.

Никакому ребёнку говорить, что он бесперспективный, в таком возрасте нельзя. Я много видела «бесперспективных» детей, которые своим трудолюбием добивались результата. И не знаю ни одного специалиста, который на сто процентов сказал бы, что тот или иной ребенок бесперспективный», — приводит слова Журовой «Газета.ру».

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