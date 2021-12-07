Татьяна Тарасова отреагировала на слова Рудковской, попросившей не произносить её фамилию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и сына восьмилетнего Саши Плющенко.
«Слова Рудковской? Нет, я не собираюсь отвечать Яне», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Ранее Рудковская, недовольная словами Тарасовой об отсутствии потенциала у Плющенко-младшего, заявила: «Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я – никто, то пусть она больше не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребёнка. Её рейтинги мы подняли, надеюсь, её цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чём я, и до неё это когда-нибудь дойдёт. Ну а у Сани после этих предсказаний будет ещё больше стимула в спорте».
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