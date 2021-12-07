Алексей Ягудин прокомментировал мнение Рудковской о Плющенко и вспомнил слова Путина

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова музыкального продюсера Яны Рудковской о своём супруге, двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко. Ранее Рудковская, сравнивая Плющенко с Ягудиным, предложила открыть Википедию, где сказано, что Евгений является самым титулованным одиночником в современной истории.

Ягудин в ответ на это привёл слова президента России Владимира Путина, который ранее предложил заменить Википедию отечественной энциклопедией.

«Полностью согласен с президентом», — написал Алексей в своём «инстаграме».

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

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