Российский фигурист: я не думаю, что Россия выйдет на ЧМ по футболу. Но верю

Российский фигурист Денис Ходыкин, который выступает в паре с Дарьей Павлюченко, поделился мнением о шансах сборной России по футболу пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
В марте 2022 года подопечные Валерия Карпина примут участие в стыковых матчах. В случае победы над Польшей сборная России сразится с победителем пары Швеция — Чехия.
«Я смотрю футбол и болею за ЦСКА. Выйдет ли сборная России на чемпионат мира? Не думаю, что выйдет, но верю (смеётся). Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника. Стандартная фраза спортсмена, конечно.
Левандовски у сборной Польши сильный, хотя одного игрока всегда можно закрыть. В командной игре нужно быть именно сильным коллективом, чтобы побеждать», — приводит слова Ходыкина «Газета.ру».
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