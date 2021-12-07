Денис Ходыкин объяснил, почему Медведевой сложнее всего с Милохиным в «Ледниковом периоде»

Российский фигурист Денис Ходыкин, который выступает в паре с Дарьей Павлюченко, объяснил, почему двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой приходится труднее всех на телешоу «Ледниковый период», где она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.

«По тому, что я видел, могу сказать, что Женя прям молодец. Жене сложнее всего, потому что им надо показать парное катание, а она одиночница, и с ней выступает мальчик, который особо не умеет кататься. Это артист, который раньше не стоял на коньках. И они делают парные поддержки — это двойная работа. Дорогого стоит», — приводит слова Ходыкина «Газета.ру».

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