Евгения Медведева пригласила болельщиков на мастер-класс на ГУМ-катке

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокатилась по льду ГУМ-катка под композицию Boney M. Rasputin и пригласила болельщиков на свой мастер-класс, который состоится 10 декабря в рамках Дня Московского спорта.

«10 декабря в рамках Дня Московского спорта на ГУМ-катке я проведу для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию.



Будет много разных активностей от других известных спортсменов, диджея и иммерсивного шоу», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева пропускает уже второй сезон подряд. Евгения участвует в телевизионном проекте «Ледниковый период» и ледовом спектакле «Анна Каренина».