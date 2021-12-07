Евгения Медведева пригласила болельщиков на мастер-класс на ГУМ-катке
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокатилась по льду ГУМ-катка под композицию Boney M. Rasputin и пригласила болельщиков на свой мастер-класс, который состоится 10 декабря в рамках Дня Московского спорта.
«10 декабря в рамках Дня Московского спорта на ГУМ-катке я проведу для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию.
Будет много разных активностей от других известных спортсменов, диджея и иммерсивного шоу», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева пропускает уже второй сезон подряд. Евгения участвует в телевизионном проекте «Ледниковый период» и ледовом спектакле «Анна Каренина».
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