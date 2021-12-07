Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева пригласила болельщиков на мастер-класс на ГУМ-катке

Евгения Медведева пригласила болельщиков на мастер-класс на ГУМ-катке
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокатилась по льду ГУМ-катка под композицию Boney M. Rasputin и пригласила болельщиков на свой мастер-класс, который состоится 10 декабря в рамках Дня Московского спорта.

«10 декабря в рамках Дня Московского спорта на ГУМ-катке я проведу для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию.

Будет много разных активностей от других известных спортсменов, диджея и иммерсивного шоу», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева пропускает уже второй сезон подряд. Евгения участвует в телевизионном проекте «Ледниковый период» и ледовом спектакле «Анна Каренина».

«Теперь у меня другая жизнь». Как Медведева ворвалась в шоу-бизнес благодаря Милохину «Теперь у меня другая жизнь». Как Медведева ворвалась в шоу-бизнес благодаря Милохину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021