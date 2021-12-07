Траньков высказался о сексуальном номере Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил новый номер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в 11-м выпуске «Ледникового периода».
Медведева и Милохин выступили под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times. Фигуристка каталась в коротком чёрном платье, тиктокер — в белой рубашке и чёрных джинсах. Пара продемонстрировала сексуальный номер о фантазиях, в том числе на столе.
«От этой пары давно требовали чего-то страстного и взрослого? А я вот не хочу, чтобы Даня менялся. У него есть какая-то своя особенность. Мы называем это бесшабашностью, но на льду это совершенно по-другому работает — это другая энергетика. И финал этого номера мне понравился гораздо больше, чем весь этот секс, который ребята показывали.
В финале было типа «пока-пока», и это было сделано очень круто, очень по-даниному. Что касается сцены на столе — кого только на этом столе уже не было. Но именно то, как Даня это делает, — настолько искренне, что заставляет меня завидовать ему. Такие номера Илья Авербух может ставить только избранным, и Даня избранный — вместе с Женей, конечно же», — приводит слова Транькова «Газета.Ru».
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