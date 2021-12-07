Бестемьянова — Милохину: Даня, спасибо тебе за такую Женю Медведеву

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила новый номер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в 11-м выпуске «Ледникового периода».

Медведева и Милохин выступили под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times. Фигуристка каталась в коротком чёрном платье, тиктокер — в белой рубашке и чёрных джинсах. Пара продемонстрировала сексуальный номер о фантазиях.

«Я очень давно не видела Женю. В последний раз, когда я тебя видела лично, Женя, ты была такая уставшая, никакой жизни в тебе не было. Было грустно-грустно.

Но сегодня это было что-то удивительное. То ли Даня тебе даёт такие силы, то ли постановщики с их неуёмной фантазией. Вы ведь показали просто фантазию этого человека — и она была необыкновенной. Я видела жизнь, сексуальность, юность, молодость, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю», — приводит слова Бестемьяновой «Газета.Ru».