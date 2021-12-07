«Мяу». Медведева показала новые фотографии с Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с российским тиктокером Даней Милохиным.
На первом снимке девушка и молодой человек соприкасаются щеками, на втором – дурачатся. Фотографии сделаны 6 декабря, когда Милохину исполнилось 20 лет. В тот же день состоялась премьера клипа Дани и певца Николая Баскова «Дико влюблены», в котором снялась Медведева.
«Мяу», — подписала снимки Медведева.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период». Практически каждый их номер завершается поцелуем. А на записи 11-го выпуска пара продемонстрировала сексуальный номер о фантазиях, в том числе на столе. Медведева и Милохин выступили под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times.
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