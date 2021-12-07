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Фигурист Морозов назвал персонаж мультфильма, на которого похожа его партнёрша Тарасова

Фигурист Морозов назвал персонаж мультфильма, на которого похожа его партнёрша Тарасова
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Российский фигурист Владимир Морозов ответил на вопросы Максима Транькова в рамках челленджа «90 секунд».

Морозов выступает в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, Траньков входит в тренерский штаб дуэта.

Максим Траньков: Опиши себя тремя словами.
Владимир Морозов: Красивый, умный, харизматичный.

Т: Сколько времени тратишь на причёску перед соревнованиями?
М: Полчаса.

Т: Твой любимый тренер?
М: Нет таких.

Т: Твой любимый элемент?
М: Пятый.

Т: Твой лучший костюм?
М: Тройка.

Т: Самое смешное, что ты читал о себе в интернете?
М: Комментарии.

Т: Сколько цветных штанов в твоей коллекции?
М: Очень много.

Т: Кого ты сегодня первым увидел на катке?
М: Партнёршу

Т: Какого цвета глаза у Жени?
М: Коричневого.

Т: На какого персонажа мультфильмов похожа Женя?
М: Тасманский дьявол.

Т: Где было ваше самое крутое выступление?
М: В клубе.

«Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным? «Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным?
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