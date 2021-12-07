Фигурист Морозов назвал персонаж мультфильма, на которого похожа его партнёрша Тарасова

Российский фигурист Владимир Морозов ответил на вопросы Максима Транькова в рамках челленджа «90 секунд».
Морозов выступает в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, Траньков входит в тренерский штаб дуэта.
Максим Траньков: Опиши себя тремя словами.
Владимир Морозов: Красивый, умный, харизматичный.
Т: Сколько времени тратишь на причёску перед соревнованиями?
М: Полчаса.
Т: Твой любимый тренер?
М: Нет таких.
Т: Твой любимый элемент?
М: Пятый.
Т: Твой лучший костюм?
М: Тройка.
Т: Самое смешное, что ты читал о себе в интернете?
М: Комментарии.
Т: Сколько цветных штанов в твоей коллекции?
М: Очень много.
Т: Кого ты сегодня первым увидел на катке?
М: Партнёршу
Т: Какого цвета глаза у Жени?
М: Коричневого.
Т: На какого персонажа мультфильмов похожа Женя?
М: Тасманский дьявол.
Т: Где было ваше самое крутое выступление?
М: В клубе.
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