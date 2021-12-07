Фигурист Морозов назвал персонаж мультфильма, на которого похожа его партнёрша Тарасова

Российский фигурист Владимир Морозов ответил на вопросы Максима Транькова в рамках челленджа «90 секунд».

Морозов выступает в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, Траньков входит в тренерский штаб дуэта.

Максим Траньков: Опиши себя тремя словами.

Владимир Морозов: Красивый, умный, харизматичный.

Т: Сколько времени тратишь на причёску перед соревнованиями?

М: Полчаса.

Т: Твой любимый тренер?

М: Нет таких.

Т: Твой любимый элемент?

М: Пятый.

Т: Твой лучший костюм?

М: Тройка.

Т: Самое смешное, что ты читал о себе в интернете?

М: Комментарии.

Т: Сколько цветных штанов в твоей коллекции?

М: Очень много.

Т: Кого ты сегодня первым увидел на катке?

М: Партнёршу

Т: Какого цвета глаза у Жени?

М: Коричневого.

Т: На какого персонажа мультфильмов похожа Женя?

М: Тасманский дьявол.

Т: Где было ваше самое крутое выступление?

М: В клубе.