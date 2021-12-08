Яна Рудковская выступила с большим заявлением по словам Тарасовой о 8-летнем Саше Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступила с большим заявлением по словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о восьмилетнем Саше Плющенко. Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в Плющенко-младшем.
«Уже третьи сутки не утихает история, связанная с интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая на федеральном канале упоминала меня (в весьма странном контексте), моего мужа и нашего 8-летнего сына. Я ей была вынуждена ответить по двум причинам: во-первых, в некоторых своих ответах она давала совершенно неправдивую инфо, тем самым введя телезрителей в заблуждение; во-вторых, она давала оценку нашему 8-летнему сыну, что я тоже считаю некорректным.
Я и мой муж ко всем относимся с уважением и никого не трогаем, но всё время трогают нас. На вопрос Татьяны Анатольевны журналисту о том, кто я такая, доношу инфо: я совладелец частной академии «Ангелы Плющенко», продюсер и совладелец всех ледовых шоу Евгения Плющенко, менеджер и партнёр в бизнесе Димы Билана, группы «Градусы», Юлианны Карауловой. Больше 15 лет вхожу в 20-ку самых популярных и цитируемых женщин России. Единственный продюсер в России, которая вместе с Димой Биланом выиграла Евровидение, мама четырёх сыновей, в том числе того самого мальчика, который как кость в горле даже у такого уважаемого тренера.
Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашего 8-летнего сына в эфире передачи как минимум, считаю, неэтично. Выйдет он на юниорские старты — говорите что хотите! Понимаю, что раньше в советских спортивных школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши.
Этот пост я пишу для того, чтобы донести следующее: я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был мой оппонент! Вне зависимости от его заслуг, статуса и прочих регалий. Даже таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более если это касается детских чувств и переживаний. Думаю, что все мамы меня поймут, да и папы, и бабушки, и дедушки тоже! Прошу СМИ более не доставать всех по этому вопросу! Заранее благодарна», — написала Рудковская в своём «инстаграме».
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