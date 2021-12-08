«Впервые в жизни!» Екатерина Боброва осталась недовольна оценками на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва заявила о недовольстве оценками, который ей и её партнёру, актёру Макару Запорожскому поставили в новом выпуске телепроекта «Ледниковый период».
«Первый раз в жизни делаю такое заявление!
Сегодня я откровенно позволю себе не согласиться с оценками жюри! В номере было всё: и сложные поддержки, и сложные переходы, потрясающая музыка, замечательная идея! А главное, мы сегодня отлично откатали на скорости и с настроением! Когда объявили оценки, никто не понял, что произошло. Ни Илья Авербух, ни зрители, ни мы с Макаром… Было обидно. Но в этот раз я уже не так сильно расстроилась из-за баллов.
Когда после съёмок к нам подошли просто все и сказали, что номер потрясающий и откатали мы его на ура — вот главная оценка, к которой мы стремились!
А оценки судей… Ну, надо не забывать, что в первую очередь это, конечно, шоу. И тут можно ставить 12 баллов парам, которые падают, и высокие оценки тем, кто не очень уверенно стоит на коньках», — написала Боброва в своём «инстаграме».
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