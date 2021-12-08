Даня Милохин признался Загитовой, что Медведева заплакала на тренировке в три часа ночи

Российский тиктокер Даня Милохин рассказал олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой, как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заплакала на тренировке в три часа ночи. Медведева и Милохин вместе выступают в телешоу «Ледниковый период», Загитова является ведущей проекта.

«Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышли на новый уровень, но кажется, что ты руку чуть-чуть побоялась отпустить в конце. Ещё страшно делать парные поддержки?» — цитирует Загитову «Газета.ру».

«Я не отпустила руку, поставила обратно. Это была поддержка на одной руке. Не могу сказать, что страшно», — ответила Медведева.

«Ага, конечно. В первый раз она вообще заплакала!» — добавил Милохин.

«Я тогда с ума сходила, была ужасно уставшей, и это было в три часа ночи! Тогда мне страшно было. Я к такому режиму тренировок не привыкла, в спорте мы ведь занимались с утра до вечера, а не ночью. Спали нормально, а тут…» — пояснила Евгения.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!